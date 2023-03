Kassenärztliche Vereinigungen in der Kritik : 150 Beschäftigte müssen gehen – Was wird aus der Notdienst-Hotline 116117?

Düsseldorf Die Kassenärztliche Vereinigungen haben rund 150 Beschäftigte freigestellt. Die Gewerkschaft nennt das Verhalten asozial. Die SPD verlangt von der Landesregierung einen Bericht.

Die überraschende Schließung der Arztrufzentrale NRW GmbH, zuständig für die zentrale Rufnummer 116 117, hat für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach von einem unmenschlichen und asozialen Verhalten. Die rund 150 Beschäftigten des gemeinsamen Tochterunternehmens der beiden Kassenärztliche Vereinigungen von Nordrhein und Westfalen-Lippe seien über das Aus in einer achtminütigen Videokonferenz informiert worden. „Offensichtlich wurde die Betriebsschließung schon seit Langem vorbereitet, denn anders ist es nicht zu erklären, wie der ärztliche Notfalldienst ohne die Arztrufzentrale NRW seit gestern 24/7 aufrechterhalten werden kann“, sagte Andrea Becker, Verdi-Landesfachbereichsleiterin. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Arbeit nun an tarifungebundene Callcenter ausgelagert wurde.

Die KVen sprachen von rund 140 Mitarbeitern und einer sozialverträglichen Umsetzung der Liquidation. „Wir arbeiten jetzt daran, die in ihrem Sinne bestmögliche Lösung zu finden. Wir werden vertrauensvoll und in Ruhe die nun anstehenden Gespräche führen und darum bis zu deren Abschluss keine weitere öffentliche Stellungnahme abgeben“, erklärten die beiden Liquidatoren, Steffen Römheld und Nina Hammes. Die Neuorganisation soll laut KVen die Qualität und Erreichbarkeit der Hotline verbessern. Für die Patienten und Ärzte ändere sich nichts.

SPD verlangt umfassenden Bericht

Die SPD im Düsseldorfer Landtag verlangt zu dem Fall nun von der Landesregierung einen umfassenden Bericht. In der Anfrage, die unserer Redaktion vorliegt, wollen Thomas Klute und Lena Teschlade wissen, was hinter dem Abbau steckt, welche neuen Arbeitskräfte an der Hotline eingesetzt werden und wieso die Mitarbeiter erst so kurzfristig über die Auflösung informiert wurden. Auch geht es darum, welche Rolle das NRW-Gesundheitsbehörde als Aufsichtsbehörde gespielt hat.