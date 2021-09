Evakuierungsflüge : 20 polizeibekannte Afghanen kamen nach Deutschland

München/Berlin Die Lage am Flughafen von Kabul war während der Evakuierungsmission der Bundeswehr so chaotisch, dass gründliche Identitätsprüfungen wohl kaum möglich waren. Das hatte laut Horst Seehofer Folgen.

Bis zur Stunde seien 20 Fälle bekannt, „die sicherheitsrelevant sind, die dadurch, dass sie nicht schon in Kabul geprüft wurden, jetzt in Deutschland sind“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Münchner Presseclub.