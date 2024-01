Erzbischof von Köln 2024 - das Jahr der Wahrheit für Kardinal Woelki

Gerne würde man wissen, ob Woelki tief in seinem Inneren immer noch davon überzeugt ist, dass die Klagen gegen „Bild“ den ganzen Ärger wert waren - oder ob er sich inzwischen wünscht, er hätte damals seinen Frust heruntergeschluckt und die Sache auf sich beruhen lassen. Im gerade begonnenen Jahr 2024 bietet sich manch zusätzliche Gelegenheit zur Rückschau, denn im September wird es zehn Jahre her sein, seit Woelki im Kölner Dom feierlich in sein Amt eingeführt wurde. Nach 25 bleiernen Jahren unter dem erzkonservativen Kardinal Joachim Meisner verbanden sich mit dem neuen Erzbischof große Erwartungen. Die grüne Katholikin Sylvia Löhrmann - zu jener Zeit Vize-Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen - erklärte in dem Festgottesdienst, Woelki passe „zu einer neuen modernen katholischen Kirche“. Sie denke dabei unter anderem an die Rolle der Frau in der Kirche und an alternative Partnerschaftsformen.