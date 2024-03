Folge von Hackerangriff 205 NRW-Kommunen überprüfen IT-Sicherheit

Düsseldorf · Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltungen in Südwestfalen will knapp jede zweite NRW-Behörde ihre Systeme durchleuchten lassen. Nur ein erster Schritt, sagt Digitalministerin Ina Scharrenbach und stellt mehr Geld in Aussicht.

11.03.2024 , 19:00 Uhr

Die Zahl der Angriffe auf Verwaltungen wächst von Tag zu Tag. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Naupold

Von Maximilian Plück