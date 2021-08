US-Drehkreuz : 20.500 Evakuierte aus Afghanistan auf Air Base Ramstein

Für die Abfertigung von Passagieren, die zu ihrem nächsten Ziel transportiert werden sollen, wurde ein Wartungshangar in einen kleinen internationalen Flughafen umgewandelt. Foto: Senior Airman Taylor Slater/U.S. Air Force via AP/dpa

Ramstein Zehntausende wurden bisher aus Afghanistan herausgeflogen. Doch wie geht es mit ihnen weiter? Etwa 20.500 von ihnen befinden sich derzeit auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein.

Schutzsuchende wie etwa ehemalige Ortskräfte der USA in Afghanistan und ihre Familien, die aus Angst vor den Taliban ihre Heimat verlassen, kommen zunächst in Zelten und Flugzeughangars der Air Base unter. Sie werden registriert und bei Bedarf medizinisch behandelt. In der US-Militäranlage Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern werden Menschen aus Afghanistan ebenfalls vorübergehend beherbergt.