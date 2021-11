Umfrage : Mehr als drei Viertel der Menschen in NRW fordern flächendeckende 2G-Regelung

Mehr als drei Viertel der Menschen in NRW fordern flächendeckende 2G-Regelung

Mehr als drei Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für eine flächendeckende 2G-Regelung aus. Foto: dpa/Marijan Murat

Exklusiv Eine große Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen spricht sich dafür aus, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen erhalten, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. In anderen Bundesländern fällt die Zustimmung deutlich geringer aus.

Mehr als drei Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen fordern eine flächendeckende 2G-Regelung. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. 76 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen erhalten, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Lediglich 21 Prozent der Menschen in NRW sind gegenteiliger Meinung. Der Rest (3 Prozent) ist in der Frage unentschieden.