Flüchtlinge : 42 Afghanen aus Deutschland nach Kabul abgeschoben

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen in ein Charterflugzeug. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archiv

Kabul Aus Deutschland werden erneut Männer nach Afghanistan abgeschoben. Dort hat sich zuletzt die Sicherheitslage verschlechtert.

Nach einem Monat Pause ist erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland in Afghanistan gelandet. Die Maschine mit 42 abgeschobenen Männern traf Morgen in der Hauptstadt Kabul ein, wie Beamte am Flughafen der Deutschen Presse-Agentur sagten.