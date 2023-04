Arbeitsmarkt 444.000 Anträge für Dauervisum bearbeitet

„Wir haben tatsächlich derzeit auch noch den Zustand, dass Anträge in unseren Auslandsvertretungen in Papierform wäschekörbeweise gesammelt, in Postsäcken nach Deutschland geschickt, dort wiederum an die Ausländerbehörden in Papierform weitergeschickt werden müssen und dadurch allein durch diesen Postweg sehr viel Zeit verloren geht.“