Missbrauch in der katholischen Kirche 5,8 Millionen Euro für Opfer in Köln und Trier

Köln/Trier · Seit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche im Jahr 2010 hat das Erzbistum Köln 3,739 Millionen Euro an sogenannten Leistungen in Anerkennung des Leids gezahlt. Das teilte die Kölner Kirche am Dienstag dem GA mit.

14.11.2023 , 19:00 Uhr

Dunkel ist der Himmel über den Türmen vom Kölner Dom. Foto: dpa/Federico Gambarini





Von Bernd Eyermann und Birgit Reichert