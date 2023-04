Statistik zu Pendlerströmen 5100 Menschen pendeln zwischen Bonn und Berlin

Die meisten Beschäftigten, die nach Köln pendelten, kamen demnach aus Bergisch Gladbach, Leverkusen und Bonn. In Düsseldorf kamen die meisten Pendler aus Duisburg, Neuss und Köln, in Essen aus Gelsenkirchen, Bochum und Mülheim an der Ruhr. Und woher kamen die meisten Berufspendler, die 2021 in Bonn arbeiteten? Mit weitem Abstand aus Köln. Dahinter folgten die umliegenden Rhein-Sieg-Kommunen (siehe Tabellengrafik). Interessant: Noch vor weiteren sechs Städten aus dem Kreisgebiet stand Berlin an achter Stelle in der Einpendlerstatistik.