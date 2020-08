R-Wert liegt bei 1,11 : 561 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin Die Zahl der Neuinfektion liegt mit 561 wieder deutlich unter den Werten von Freitag und Samstag. Doch nicht alle Gesundheitsämter haben ihre Daten am Wochenende übermittelt.

Am Freitag und Samstag hatte das RKI jeweils noch mehr als 1400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.