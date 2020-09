Fallzahlen des RKI : 814 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

814 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Eine Ärztin nimmt im neuen Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Hamburger Hauptbahnhof einen Abstrich. Foto: Markus Scholz/dpa

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben über 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die aktuellen Fallzahlen im Überblick.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 814 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Die gemeldeten Fallzahlen an Sonntagen und Montagen sind allerdings erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.