Fallzahlen des RKI : 927 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

927 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Polizeibeamte in Stuttgart kontrollieren an einer Haltestelle im öffentlichen Nahverkehr die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 927 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die aktuellen Fallzahlen im Überblick.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Montagmorgen 927 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Diese Zahlen sind mit Blick auf das wirkliche Infektionsgeschehen allerdings wenig aussagekräftig - an Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.