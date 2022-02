Corona-Pandemie : Abgeordnete werben für Impfpflicht ab 50

Eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer am Empfang einer Arztpraxis. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Ob es eine Impfpflicht gegen Corona im Herbst geben wird, ist offen. Nun liegt ein auf Ältere zielender Entwurf vor - die Autoren richten zugleich einen Appell an eine andere Gruppe von Abgeordneten.

Zunächst sollen der Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann zufolge alle noch nicht geimpften oder genesenen Personen ab 18 verpflichtend beraten werden. Dann soll eine Impfpflicht für Personen ab 50 Jahren eingeführt werden - aber nur „unter Vorbehalt einer Bewertung der Situation im Herbst 2022“, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Entwurf.