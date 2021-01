Nach BVerfG-Urteil : Abgeordneten-Gruppe schlägt Neuregelung zur Sterbehilfe vor

Berlin „Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf es nicht nur auf dem Papier geben“: Mehrere Bundestagsabgeordnete haben einen parteiübergreifenden Vorschlag zur Neuregelung der Sterbehilfe vorgestellt.

„Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf es nicht nur auf dem Papier geben“, sagte die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr am Freitag in Berlin bei der Vorstellung eines Gesetzentwurfs. Dazu gehöre auch, Zugang zu entsprechenden Medikamenten zu ermöglichen, was allerdings mit Schutzkonzepten zu flankieren sei. Im Zentrum stehe der freie Wille des Einzelnen.