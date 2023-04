Feller schimpft über Baustellen im eigenen Haus NRW-Schulministerin weist Kritik nach IT-Pannen zurück

Nach wiederholten IT-Pannen in ihrem Zuständigkeitsbereich kündigte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) Konsequenzen an. Dabei platzte ihr am Mittwoch der Kragen. „Ich finde im Ministerium Baustellen vor, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln mittlerweile, das muss ich echt mal sagen“, wetterte sie im Schulausschuss des Landtages. Es gebe inhaltliche und organisatorische Probleme, die aus den vergangenen Jahren herrührten. „Es kann immer in nächster Zeit sein, dass irgendwo was aufploppt“, prognostizierte sie ungehalten.