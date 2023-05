Analyse zur Bremen-Wahl Abkühlung im grünen Kosmos

Und nun? Lange Gesichter bei den Grünen. Die Wahlniederlage fordert am Tag danach ihr erstes Opfer. In Bremen, wo die Enttäuschung über ein Wahlergebnis mit einem dicken Minus tief sitzt, kündigt Spitzenkandidatin Maike Schaefer an, dass sie raus ist. Nach nur wenigen Stunden Schlaf erklärt die bisherige Umweltsenatorin Schaefer, sie werde einer nächsten Landesregierung nicht mehr angehören, immer vorausgesetzt, die Grünen wären daran noch beteiligt. Schaefer hat als einen Grund für den Absturz der Bremer Grünen um mehr als fünf Prozentpunkte auch den „Trend im Bund“ ausgemacht. Co-Vorsitzender Omid Nouripour darf sich angesprochen fühlen, tut das aber nur bedingt. „Wir müssen uns natürlich anschauen, was wir besser machen müssen, das ist überhaupt keine Frage.“ Nouripour spricht davon, dass man „Prozesse optimieren“ müsse. Die Parteispitze führe nun „Gespräche mit dem gesamten grünen Kosmos“. Allerdings räumt Nouripour für die Bundespartei ein: „Es ist nicht so, dass wir Rückenwind gegeben hätten.“