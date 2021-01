Braunkohle aus Garzweiler : Abriss am Tagebau - Klimaschützer kritisieren Laschet

Abriss am Tagebau - Klimaschützer kritisieren Laschet

In Lützerath haben Bagger mit dem Abriss von ehemaligen Wohnhäusern begonnen. Lützerath ist eines der Dörfer, die dem von RWE Power betriebenen Braunkohletagebau Garzweiler II weichen sollen. Braunkohlegegner protestieren gegen den Abriss. Foto: David Young/dpa

Lützerath Der Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossene Sache - allerdings erst 2038. Doch in Lützerath werden ehemalige Wohnhäuser abgerissen. Klimaschützer sehen NRW-Ministerpräsident Laschet in der Verantwortung.

In der Nähe des rheinischen Tagebaus Garzweiler haben am Montag Klimaaktivisten gegen den Abriss von leerstehenden, ehemaligen Wohnhäusern protestiert.

Etwa 50 Braunkohlegegner waren in der Ortschaft Lützerath dabei. Unter anderem hätten sich Beteiligte vor einen anfahrenden Tieflader gesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. Sie seien weggetragen worden. Andere Demonstranten versuchten, über Absperrungen zu klettern. Lützerath ist eines der Dörfer, die dem von RWE Power betriebenen Braunkohletagebau Garzweiler II weichen sollen. „Die Arbeiten sind lange genehmigt“, erklärte RWE über den Rückbau.

Klimaschützer kritisierten wegen der Arbeiten den neuen CDU-Vorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. „Während halb Deutschland rätselt, was von #Laschet künftig zu erwarten ist, zerstören Bagger in NRW das Dorf Lützerath“, schrieb Luisa Neubauer, Aktivistin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, auf Twitter. Greenpeace kritisierte, Laschet lasse „Dörfer für den Klimakiller Braunkohle zerstören“.