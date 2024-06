Kommentar zum Abschluss des Katholikentages Wichtiges Zeichen

Mitten in der Kirchenkrise war es ein fröhliches Glaubensfest. Wer in den letzten Tagen durch Erfurt ging, konnte kaum glauben, dass die katholische Kirche in Deutschland unter Rekordaustritten und Skandalen leidet. Viele Gottesdienste und Veranstaltungen des Katholikentags waren überfüllt: Was allerdings vor allem daran liegen dürfte, dass die Verantwortlichen des Christentreffens mit der thüringischen Landeshauptstadt einen weitaus kleineren Veranstaltungsort als beispielsweise vor zwei Jahren in Stuttgart gewählt haben.