Pandemie : Abwassertests weisen Corona-Anstieg nach

Das Monitoring in den Klärwerken gilt als Frühindikator für Corona-Ausbrüche. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Düsseldorf Das Monitoring in den Klärwerken gilt als Frühindikator für Corona-Ausbrüche. In der vergangenen Woche zog der Wert massiv an. Landespolitiker fordern, weitere Anlagen einzubeziehen und andere Erreger in den Blick zu nehmen