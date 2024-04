Kommentar zur angestiegenen Kriminalität in NRW Ähnlicher Trend

Wenn Statistiken präsentiert werden, dauert es in der Regel nicht lange bis zu den unterschiedlichen Interpretationen. Geht es doch um die Deutungshoheit. So auch am Mittwoch nach der Vorstellung der 2023er Zahlen zur Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Die schwarz-grünen Regierungsfraktionen hoben die höchste Aufklärungsquote seit mehr als 60 Jahren hervor, während Vertreter der SPD-Opposition darauf hinwiesen, dass die Fallzahlen ein höheres Niveau aufweisen als zum Amtsantritt von Innenminister Herbert Reul (CDU) 2017. Beides ist richtig.