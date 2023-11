Jungsozialisten „Ändere deinen Kurs, Olaf“: Die Jusos verschärfen den Ton

Viel Wut der Jusos entzündet sich an der Migrationspolitik der Ampel-Koalition - und vor allem an einer Aussage von Kanzler Scholz. In Braunschweig hielten Delegierte anklagend Titelblätter des „Spiegel“ in die Höhe, darauf das Scholz-Zitat „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. Das Wort „abschieben“ hatten die Jusos durchgestrichen und durch Forderungen wie „den Klimawandel bekämpfen“ und „neue Wohnungen bauen“ ersetzt.