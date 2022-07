Reformforderungen werden laut : Kritik an Steuer-Software „Elster“

Düsseldorf Die FDP und der Steuerzahlerbund in NRW fordern eine Reform des Portals, das zuletzt mit Ausfällen von sich reden machte. Das zuständige Ministerium allerdings sieht keinen Handlungsbedarf. So kompliziert sei das alles nicht.

Rasante Zunahme an Drittanbieter-Dienstleistern

Doch die FDP stört sich nicht nur an dem Vorfall. Sie sieht in der rasanten Zunahme von Drittanbieter-Dienstleistern für die allgemeine Online-Steuererklärung eine Folge der mangelhaften Nutzerfreundlichkeit des offiziellen Portals: „Unzureichende Angebote der Finanzverwaltung dürfen nicht der Grund für die Explosion von Start-ups in der Fintech-Branche sein“, sagte FDP-Fraktionsvize Ralf Witzel unserer Redaktion. „Der Staat sollte nicht schlechter sein als Tüftler in ihrer Garagenwerkstatt.“