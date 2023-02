Ampel-Koalition : Ärger um Haushalt - Habeck und Lindner geraten aneinander

Berlin Streit in der Regierungskoalition: Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind sich uneins bei der Aufstellung des Haushalts für 2024 - und schreiben sich das auch in eindeutigen Worten.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2024 sind Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) aneinandergeraten. In einem Brief Habecks an Lindner heißt es: „Wir bitten Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren.“ Als Beispiele genannt werden die Aktienrente, die Umsatzsteuerermäßigung für die Gastronomie und die Bundeswehr. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor, ebenso wie der Antwortbrief Lindners. Zuvor hatte unter anderem das Nachrichtenportal „The Pioneer“ darüber berichtet.