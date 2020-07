„Cluster-Isolierung“ : Ärztepräsident mahnt Urlauber zu besonderer Vorsicht

Eine junge Frau mit einer Schutzmaske an einem Strand. Foto: Clara Margais/dpa

Berlin Weltweit ist die Corona-Pandemie nicht abgeflaut - auch Deutschland könnte eine neue Welle treffen. Der oberste Mediziner des Landes richtet deshalb einen klaren Appell an alle Urlauber.

Wegen des Risikos einer zweiten Corona-Welle in Deutschland mahnt Ärztepräsident Klaus Reinhardt Urlauber zu besonderer Vorsicht: „Es gelten auch im Urlaub die Abstands- und Hygieneregeln.

„Das ist wichtig, sehr wichtig“, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Völlig unverständlich sei es, wie sich einige Urlauber vor einer Woche auf Mallorca verhalten hätten. „Party in der Pandemie - das ist schlicht unverantwortlich“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer. Auf der Urlaubsinsel hatten Menschen unter Missachtung der Vorsorgemaßnahmen gefeiert.

Reinhardt stellte fest: „Es gibt keine Corona-freie Zone, auch nicht am Ballermann.“ Ohne ein wirksames Unterbinden solcher Zusammenkünfte würden die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen. „So viel sollten wir eigentlich aus der ersten Welle gelernt haben“, sagte Reinhardt.

Der Ärztepräsident mahnte: „Bis wir eine wirksame Impfung haben und die Pandemie tatsächlich besiegen können, müssen wir alle verantwortungsvoll handeln, und zwar auch und gerade zum Schutz all derer, die durch Covid-19 besonders gefährdet sind, die Älteren und die vielen Menschen mit Vorerkrankungen.“ Die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, sei nicht zu viel verlangt. „Man muss jetzt auch nicht in der Disco abfeiern.“ Bewege man sich etwa mit Abstand am Strand oder treibe man Sport, sei dies für andere völlig ungefährlich.