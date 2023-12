Streit um Bezahlung Ärzte weisen Lauterbachs Gehälter-Darstellung zurück

Vor dem Hintergrund des aktuellen Ärztestreiks hat sich eine Debatte über die Einkommen niedergelassener Ärzte entsponnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sein Unverständnis über die Forderung der Ärzte nach mehr Geld damit begründet, dass diese im internationalen Vergleich sehr gut verdienen würden. Konkret hatte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF gesagt: „Die Forderung nach mehr Geld halte ich nicht für begründet.“ Mit Ausnahme der Schweiz werde nirgendwo in Europa in den Praxen so viel verdient wie in Deutschland. Gerade viele Facharztgruppen verdienten im internationalen Vergleich „ausgezeichnet“. Bei anderen Berufsgruppen im Gesundheitssystem, etwa den Pflegekräften, bestünde mehr Bedarf.