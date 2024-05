Kommunalwahlen AfD bedrängt CDU in Kommunalparlamenten in Thüringen

Der große Wurf bleibt aus, doch in Thüringens Kreistagen und Stadträten wird die AfD wohl künftig eine größere Rolle spielen als bisher. „Es wird noch schwerer, sie auszugrenzen, in manchen Fällen wird es gar nicht mehr funktionieren können“, sagte der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke der Deutschen Presse-Agentur zur Kommunalwahl am Sonntag in Thüringen.