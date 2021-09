Bundestag : AfD-Fraktion formiert sich: Weniger Sitze und 25 Neue

Berlin Im neuen Bundestag ist die AfD mit weniger Abgeordneten vertreten als in der vergangenen Legislaturperiode. Die neue Fraktion ist nun erstmals zusammengekommen.

Der Fraktion gehören 25 neue Abgeordnete an. Zu ihnen gehört Hannes Gnauck aus Prenzlau in der Uckermark. Er hatte im Wahlkampf angekündigt: „Ich werde weiter unbequem sein (...). Und keine Kanzlerin, kein Minister, kein Herr Haldenwang und kein politisch instrumentalisierter Geheimdienst würden mir jemals die Nähe zu Euch, zu meinem Volk, verbieten können.“ Der Oberfeldwebel war vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als „Extremist“ eingestuft worden. Er kündigte an, er werde sich dagegen juristisch zur Wehr setzen.