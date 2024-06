Parteitag und Protest in Essen AfD-Führungsduo bleibt - Weidel will „Hippie-Wahn“ beenden

Weidel wählt in ihrer Eröffnungsrede eine Fußball-Metapher und spricht von einem „Trainer-Gespann“ in der Parteiführung. Vielleicht will sie damit Parteifreunden den Wind aus den Segeln nehmen, die vermuten, sie wolle den Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla zur Seite schieben und sich jetzt schon als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2025 in Stellung bringen. Ein Antrag, die Doppelspitze abzuschaffen, findet in Essen keine Mehrheit.