Parteien AfD im Amt - Wahlversprechen und kommunalpolitische Realität

Seither steht die Frage im Raum, ob die AfD zur Normalität in der politischen Landschaft Deutschlands wird. In Umfragen zu den Landtagswahlen kommt sie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen inzwischen auf mehr als 30 Prozent. Mittlerweile träumt sie in Sachsen und Thüringen schon von höheren Weihen. „Wir wollen in Sachsen regieren“, sagt der sächsische AfD-Chef Jörg Urban am Wahlabend in Pirna. Lochner habe gezeigt, dass das gehe.