Rassistische Äußerungen von Marvin Neumann : Dem Chef der AfD-Parteijugend droht Parteiausschluss

Berlin Marvin Neumann ist rund zwei Wochen zum Co-Chef des AfD-Nachwuchses gewählt worden. Nun droht ihm ein Parteiausschluss. Der Bundesvorstand will gegen ihn wegen rassistischer Äußerungen vorgehen.

Der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Alternative (JA), Marvin Neumann, soll am kommenden Montag dem AfD-Parteivorstand zu früheren Äußerungen in sozialen Medien Rede und Antwort stehen. Wie ein Bundesvorstandsmitglied am Freitag auf Anfrage mitteilte, will die Parteispitze gleich im Anschluss an die Befragung über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen den Co-Vorsitzenden der AfD-Nachwuchsorganisation entscheiden.