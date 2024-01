Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland Präses Latzel: „Die AfD wäre der Abstieg für Deutschland“

„Rassistisch“, „diskriminierend“, „frauenfeindlich“: Mit deutlichen Worten hat der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, am Montag die vom Verfassungsschutz mehrerer Bundesländern als „erwiesen rechtsextremistisch“ eingestufte AfD kritisiert. In seinem Jahresbericht vor der in Düsseldorf tagenden Synode der 2,2 Millionen Gemeindeglieder in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland zählenden Landeskirche betonte der Theologe, dass die Grundhaltung der AfD dem christlichen Glauben „zutiefst“ widerspreche. „Sie schürt in Krisen Ängste und Hass und spaltet so die Gesellschaft“, sagte Latzel. „Sie nivelliert die Verbrechen der NS-Zeit, sie widerspricht Menschenrechten.“ Die Partei stehe für die Aufhebung demokratischer Freiheitsrechte und des Rechtsstaats. „Die AfD ist keine Alternative, sie wäre der Abstieg für Deutschland“, sagte Latzel.