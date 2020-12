Nach Gag der „heute-show“ : AfD vertauscht Namen und spricht von „Bernd Höcke“

Düsseldorf Bei der AfD in Nordrhein-Westfalen hat es eine kuriose Verwechslung gegeben. Sie lud Journalisten zu einer Veranstaltung mit „Herrn Bernd Höcke“ ein. Eigentlich heißt dieser aber Björn - wird in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ allerdings seit Jahren nur „Bernd“ genannt.

