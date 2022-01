Werte-Union-Vorsitzender : AfD will CDU-Mann Otte als Bundespräsident

Berlin Wird der Vorsitzende der Werte-Union für das Bundespräsidentenamt kandidieren? Die AfD spricht sich für den CDU-Politiker Max Otte aus. Im Fall einer Kandidatur droht ihm ein Parteiausschlussverfahren.

„Die Kandidatur als Bundespräsident angetragen zu bekommen, ist eine der größten Ehren, die einem widerfahren kann“, sagte der Ökonom der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er für die AfD antreten werde. „Das Amt bietet die Chance zu heilen, zu versöhnen, zu ermahnen. Ich berate mich mit meiner Familie und denke intensiv darüber nach.“ Am Montag hatte die Werte-Union in einer Mitteilung angeregt, Otte als Kandidaten der CDU vorzuschlagen.

„Klares Bekenntnis“ für Otte

AfD-Vize Stephan Brandner bestätigte am Dienstag, dass sich die AfD für Otte als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten ausgesprochen habe. Das Ergebnis in einer Schalte von Bundesvorstand und Landeschefs am Vorabend sei eindeutig gewesen, sagte Brandner in Berlin. Er sprach von einem ganz klaren Bekenntnis zu Otte. Man habe einen Politiker gefunden, der ein „gutes Ansehen in der Öffentlichkeit“ genieße. Es wird erwartet, dass sich Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla am Nachmittag bei einer Pressekonferenz näher zu dem Thema äußert.