Verkehrspolitik : Affäre um zu hohe Gehälter bei der Autobahngesellschaft des Bundes

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer gerät erneut unter Druck: Bei der bundeseigenen Autobahngesellschaft wurden offenbar zu hoch dotierte Arbeitsverträge abgeschlossen. Eigene Fehler sieht der CSU-Politiker nicht. Aber es nicht die einzige Baustelle in seinem Haus.

Als hätte er nicht schon genügend Ärger: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss sich neuer Vorwürfe über eine „Gehälter-Affäre“ bei der Autobahngesellschaft des Bundes erwehren. Hintergrund sind außertarifliche Arbeitsverträge bei der Gesellschaft, bei denen es nach Angaben des Ministeriums Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Das schrieb Verkehrs-Staatssekretär Enak Ferlemann den zuständigen Parlamentariern. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ gebe es den Verdacht, dass in der Firma unerlaubt hoch dotierte Arbeitsverträge abgeschlossen wurden.

Ärger im Maut-Untersuchungsausschuss

Ein Sprecher Scheuers wies die Vorwürfe in der „Gehälter-Affäre“ am Mittwoch zurück. Das Ministerium habe korrekt und unverzüglich gehandelt. Der Aufsichtsrat sei sofort einberufen worden, es sei unmittelbar eine externe Aufklärung veranlasst worden. Diese sei abgeschlossen, Änderungen eingeleitet worden. Die Grünen hatten Scheuer vorgeworfen, das Parlament gezielt im Dunkeln über das konkrete Ausmaß der Verstöße bei der Autobahngesellschaft zu lassen. Sie soll Anfang 2021 an den Start gehen und sich um das 13.000 Kilometer lange Netz der Autobahnen kümmern.