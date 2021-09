Machtübernahme der Taliban : Afghanischer Religionsminister nach Deutschland ausgeflogen

Ein Transportflugzeug A400M, mit dem die Bundeswehr Menschen vom Flughafen in Kabul evakuierte. Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Aschraf Ghani ist nur das prominenteste Beispiel für Mitglieder der afghanischen Regierung, die vor den Taliban ins Ausland geflohen sind. Ein Minister wurde von der Bundeswehr mitgenommen.

Halimi hatte schon vor dem Sturz der Taliban 2001 in ihrer Regierung einen hohen Posten im Außenministerium bekleidet. Später gehörte Halimi, der in Kairo islamisches Recht studiert hatte, zu den Kritikern der militant-islamistischen Taliban. Auf der Website des Ministeriums war sein Foto am Freitag noch zu sehen.