Ausschuss zur Ahr-Flut Dreyer waren nicht alle Vorgänge in Flut-Nacht bekannt

Die vom Ausschussvorsitzenden angekündigten 20 Minuten Redezeit überschritt Dominic Gißler bei Weitem – zu komplex war das Gutachten des Experten, um es in so kurzer Zeit dem Flut-Untersuchungsausschuss in Mainz zu präsentieren. Am Ende dauerte sein Vortrag 75 statt 20 Minuten. Der Professor lehrt an der Akkon Hochschule in Berlin als Experte für Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehr und Krisenmanagement. Er hat in den vergangenen Wochen untersucht, wie das Krisenmanagement der Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion (ADD) bei der Bewältigung der Flutkatastrophe funktionierte. Drei Tage nach der Flut hatte die Landesbehörde die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler übernommen.