Demonstrationen Aiwanger kontert Kritik: Lasse mich nicht mundtot machen

„Ich denke, wir hören hier vor allem den Wahlkämpfer 'raus, das ist natürlich ganz eindeutiger Populismus“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montag im RTL/ntv-„Frühstart“. Aiwanger solle sich freuen, seit vielen Jahrzehnten in einer stabilen Demokratie leben zu dürfen. „Das ist nämlich etwas, was man weder verächtlich machen sollte noch gering schätzen sollte.“