Wahlparteitag der CDU : AKK schlägt Verschiebung des Parteitags auf Frühling vor

CDU-Fahnen vor der Parteizentrale in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Jetzt muss der CDU-Vorstand entscheiden: Wann soll der Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden stattfinden? Die derzeitige CDU-Chefin hat eine klare Meinung.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat angesichts der Corona-Pandemie eine Verschiebung des für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten Parteitages ins Frühjahr vorgeschlagen.

Im Rahmen der Jahresauftaktklausur des CDU-Vorstandes am 16. Januar soll entschieden werden, ob und wann im Frühjahr ein Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten zur Wahl eines neuen Vorsitzenden möglich oder eine Briefwahl nötig ist, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus den Beratungen der CDU-Spitze. Eine Entscheidung muss der Bundesvorstand treffen, der am Vormittag tagt.