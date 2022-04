Zahlreiche Maßnahmen aufgehoben : Diese Corona-Regeln gelten aktuell in NRW

Aktuelle Corona-Lage : Die meisten Schüler tragen weiterhin freiwillig Maske Am ersten Schultag seit Monaten ohne Maskenpflicht im Unterricht sind viele Schüler in NRW dennoch bei der Mund-Nasen-Bedeckung geblieben. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie hier in unserem Liveblog.