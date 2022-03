Einige Maßnahmen bis 2. April verlängert : Diese Corona-Regeln gelten aktuell in NRW

Was gilt beim Sport, im Einzelhandel, in Restaurants und Diskotheken? Wir geben einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in NRW. Foto: dpa/Danny Gohlke

Update Düsseldorf Eigentlich sollten am 20. März bundesweit so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Nordrhein-Westfalen will jedoch zunächst an den Beschränkungen festhalten. Was heißt das? Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln.

Am 20. März sollten in ganz Deutschland fast alle Corona-Beschränkungen fallen - so zumindest der ursprüngliche Plan. Doch das Coronavirus hält sich nicht an Pläne von Politikerinnen und Politikern, sondern breitet sich derzeit so rasant aus wie nie zuvor. Mehrere Bundesländer haben daher beschlossen, die Corona-Beschränkungen zunächst doch nicht aufzuheben, sondern bis zum 2. April zu verlängern. Eine solche Übergangszeit steht im Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes.

Auch Nordrhein-Westfalen will weiter an den Corona-Beschränkungen festhalten - unter anderem an der Maskenpflicht in Innenräumen. Das ist etwa für den Handel, die Gastronomie, Sport- und Kultureinrichtungen relevant. Ab dem 20. März sollte die Maskenpflicht eigentlich nur noch in Kranken- und Pflegeheimen, Bussen und Bahnen gelten. Ob die Maskenpflicht in NRW auch über den 2. April hinaus bestehen soll, ist derzeit noch nicht klar.

Derzeit offen ist zudem, ob in Nordrhein-Westfalen weiterhin 2G- und 3G-Regeln gelten sollen und wenn ja, wo. Bayern hat bereits beschlossen, auch an diesen Maßnahmen bis zum 2. April festzuhalten. Sobald die Änderungen in NRW final beschlossen sind, finden Sie sie an dieser Stelle.

Diverse Einschränkungen für Ungeimpfte fallen derweil weg. Für private Treffen, an denen eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten jetzt keine Beschränkungen mehr.

Corona-Regeln in NRW: 2G-plus-Regel gilt im Freizeit- und Kulturbereich

2G-Kontrollen im Einzelhandel entfallen: Seit Samstag, 19. Februar, gelten im NRW-Einzelhandel keine Zugangsbeschränkung mehr. Die Maskenpflicht gilt dort zunächst weiter.

Seit Samstag, 19. Februar, gelten im NRW-Einzelhandel keine Zugangsbeschränkung mehr. Die Maskenpflicht gilt dort zunächst weiter. Verschärfte Zugangsbeschränkung in bestimmten Bereichen: Die 2G-plus-Regel gilt weiterhin in bestimmten Bereichen. Die Zugangsbeschränkung auf immunisierte Personen, die zusätzlich über einen aktuellen Test verfügen müssen, gilt in Clubs und Diskotheken, Bordellen sowie beim gemeinsamen Singen eines Chors. In Freizeitbereichen, wo man eine Maske tragen könne, bleibt es hingegen bei der 2G-Regel. Diese Angebote dürfen nur von Geimpften oder Genesenen genutzt werden. Darunter fallen zum Beispiel: Museen, öffentliche Bibliotheken, die Nutzung körpernaher Dienstleistungen wie Friseurbesuche, Gastronomiebetriebe, der Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauer sowie Hotels und touristische Busreisen.

Kinder und Jugendliche: Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gelten seit Anfang März die 2G-plus- und 3G-Regelungen nicht mehr. Ihnen ist jetzt eine Teilnahme an allen Veranstaltungen und Angeboten ohne Nachweispflichten möglich.

Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gelten seit Anfang März die 2G-plus- und 3G-Regelungen nicht mehr. Ihnen ist jetzt eine Teilnahme an allen Veranstaltungen und Angeboten ohne Nachweispflichten möglich. Erleichterungen für Geboosterte: Ein- und zweifach Geimpfte sowie Genesene dürfen einige Bereiche in NRW zunächst weiterhin nur betreten, wenn sie zusätzlich einen negativen Test vorlegen (2G-plus-Regel). Menschen, die bereits eine Corona-Boosterimpfung erhalten haben, werden hingegen in vielen Bereichen von der zusätzlichen Testpflicht befreit. Wer die Auffrischungsimpfung hat, muss demnach unter anderem im Freizeitsport oder in der Gastronomie keinen Test mehr vorlegen. Von der Testpflicht ausgenommen sind auch doppelt Geimpfte zwischen dem 14. und dem 90. Tag nach der zweiten Impfung. Bei genesenen Personen entfällt nach der Impfung die Karenzzeit von 14 Tagen. Sie sind also unmittelbar nach ihrer Impfung von der Quarantäne ausgenommen und von der Testpflicht bei 2G plus befreit. Sogar ungeimpfte Genesene dürfen ebenfalls in einem gewissen Zeitraum ohne Test in Fitnessstudio, Schwimmbad, Restaurant und Kneipe - ab dem 28. Tag ihres positiven PCR-Tests bis zum 90. Tag. Dafür gilt nur noch als geboostert, wer unabhängig vom Wirkstoff tatsächlich drei Corona-Schutzimpfungen erhalten hat - auch Menschen, die den Einfach-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. (Lesen Sie dazu auch: Wann gelten mit Johnson & Johnson Geimpfte als geboostert?)

Corona-Regeln in NRW: Tests vor Ort reichen als Zugangsvoraussetzung

Coronatests vor Ort: Seit Mitte Januar reichen in Nordrhein-Westfalen vielerorts beaufsichtigte Selbsttests als offizieller Testnachweis. Dort, wo ein Test zu den Zutrittsvoraussetzungen zählt (3G oder 2G-plus), kann ein Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt werden, anstatt einen Testnachweis von offizieller Stelle vorzulegen. Das gelte etwa beim Betreten eines Fitnessstudios mit einem Test unter Aufsicht des Empfangspersonals oder beim Sport unter Aufsicht des Trainers, erläuterte das NRW-Gesundheitsministerium. Die Aufsichtspersonen könnten allerdings keine Testnachweise ausstellen, die auch andernorts zum Eintritt berechtigten. Das könnten weiter nur offizielle Teststellen. Ob und in welcher Form Tests vor Ort angeboten würden, entscheide der jeweilige Betreiber.

Zuschauer in Sportarenen: Seit dem 4. März gilt für überregionale Großveranstaltungen in Innenräumen eine maximale Auslastung bis zu 60 Prozent der Höchstkapazität, aber nicht mehr als 6000 Zuschauer. Im Freien dürfen jetzt 75 Prozent der Höchstkapazität ausgeschöpft, die Zahl von 25.000 Zuschauern aber nicht überschritten werden.

Seit dem 4. März gilt für überregionale Großveranstaltungen in Innenräumen eine maximale Auslastung bis zu 60 Prozent der Höchstkapazität, aber nicht mehr als 6000 Zuschauer. Im Freien dürfen jetzt 75 Prozent der Höchstkapazität ausgeschöpft, die Zahl von 25.000 Zuschauern aber nicht überschritten werden. Maskenpflicht: In Warteschlangen im Freien und bei Veranstaltungen und Versammlungen gilt die Maskenpflicht seit dem 4. März nicht mehr. Verzichtet werden kann auf die Maske zudem in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitzplätzen oder „zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken“, wie es in der NRW-Coronaschutzverordnung heißt. Auch zur Kommunikation mit gehörlosen oder schwerhörigen Menschen darf die Maske abgenommen werden. Bestehen bleibt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr sowie in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen.

Clubs und Diskotheken: Diskotheken und Clubs dürfen seit Anfang März nach monatelanger Schließung wieder öffnen - allerdings unter 2G-plus-Bedingungen. Damit haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Eine Maskenpflicht besteht nicht.

Diskotheken und Clubs dürfen seit Anfang März nach monatelanger Schließung wieder öffnen - allerdings unter 2G-plus-Bedingungen. Damit haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Volksfeste und private Feiern: Für Volksfeste sowie private Feiern mit Tanz wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeste gilt in NRW weiterhin die 2G-Regel. Hier dürfen also nur immunisierte oder genesene Personen teilnehmen.

Quarantäne-Regeln in NRW

Quarantäne-Regeln in NRW: In Nordrhein-Westfalen gilt seit Mitte Januar eine verkürzte Isolierungs- und Quarantänedauer für Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss sich demnach für zehn Tage isolieren. Mit einem negativen offiziellen Schnelltest oder PCR-Test kann die Dauer auf sieben Tage verkürzt werden. Voraussetzung ist, dass die Person zuvor mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Kontaktpersonen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben, müssen ebenfalls zehn Tage in Quarantäne. Auch sie können bei Symptomfreiheit die Quarantäne durch einen negativen offiziellen Schnelltest oder PCR-Test auf sieben Tage verkürzen. Für Kita-Kinder sowie Schülerinnen und Schüler kann die Quarantänezeit mit einem negativen Test sogar auf fünf Tage verkürzt werden. Überhaupt nicht mehr in Quarantäne müssen Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten haben. Auch geimpfte Genesene, zweifach Geimpfte bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung sowie Genesene bis zum 90. Tag nach dem positiven Test sind von der Quarantäne befreit. (Lesen Sie dazu auch: Diese Quarantäne-Regeln gelten aktuell in NRW.)

