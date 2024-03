Kommentar zur zur Aufarbeitung der Corona-Lockdowns Alles auf den Tisch

Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Regierung alles unternimmt, um die Gesellschaft nach der Corona-Pandemie wieder zu einen. Aber die Verschlussakten, die das Robert Koch-Institut nach der Klage von Journalisten nun herausrücken musste, werden all jene bestärken, die von Anfang an Zweifel an den strengen Corona-Maßnahmen hatten, und alle anderen verunsichern.