Klage des Alt-Kanzlers Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland

Ob der Kläger Gerhard Schröder, geboren am 7. April 1944 in Mossenberg, Bundeskanzler außer Diensten, persönlich vor Gericht erscheinen wird? Offen, aber eher unwahrscheinlich. Am Donnerstag kommender Woche verhandelt das Verwaltungsgericht Berlin in Saal 0416 in der Verwaltungsstreitsache Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Saal dürfte voll werden, auch wenn Schröder nicht in Präsenz dabei sein sollte.