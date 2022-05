Privilegien : Altkanzler Schröder soll Büro und Mitarbeiter verlieren

Berlin Altkanzler Schröder ist wegen seiner Kontakte zu Russlands Präsident Putin hoch umstritten. Jetzt verliert er Privilegien - doch man hütet sich davor, dies mit seiner Haltung zu begründen.

Auch das Europaparlament erhöht den Druck auf den Altkanzler. In einem Resolutionsentwurf, über den das Parlament am Donnerstag abstimmen will, fordern christdemokratische, sozialdemokratische, liberale und grüne Abgeordnete die 27 EU-Staaten auf, Schröder wegen seiner Verbindungen zu russischen Staatskonzernen auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Finanzminister Christian Lindner wollte in einem „Welt“-Interview nicht ausschließen, dass die Bundesregierung einem solchen Schritt zustimmt. Bisher habe sie sich damit aber noch nicht befasst. „Da sind auch rechtliche Grundlagen erforderlich, die wir prüfen müssen“, sagte der FDP-Chef.