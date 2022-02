Extremismus : Amnesty: Polizei gegen rassistische Gewalt besser aufstellen

Berlin/Hanau Am Samstag jährt sich der Hanau-Anschlag zum zweiten Mal. Ein Deutscher hatte neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Amnesty International fordert ein entschiedeneres Eintreten gegen Hasskriminalität.

„Die Morde in Hanau und Halle, der Mord an Walter Lübcke, die Morde des NSU, bisher nicht aufgedeckte rassistische, antisemitische und menschenfeindliche Verbrechen: Sie sind die Spitze eines Eisberges namens Hasskriminalität“, erklärte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. „Hasskriminalität beruht auf strukturellen Diskriminierungen, die tief in Gesellschaften verwurzelt sind.“ Um dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen zu verstehen und konkrete Handlungsoptionen zu erarbeiten, müsse eine Gesellschaft den Menschen zuhören, die täglich von Ausgrenzung, Hetze und Gewalt betroffen seien. „Und sie muss aufhören, Diskriminierungen und rassistische Gewalt kleinzureden oder gar zu ignorieren.“