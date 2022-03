Energiekosten : Ampel einigt sich auf Verdopplung des Heizkostenzuschusses

Strom- und Gaspreise sind für Verbraucher in den vergangenen Monaten teilweise drastisch erhöht worden. Foto: Marcus Brandt/dpa/Illustration

Berlin Die Preise für Energie sind zuletzt deutlich gestiegen und bereiten vielen Haushalten Sorge. Die Bundesregierung will den Zuschuss für Wohngeldempfänger nun anheben.

Die Ampelfraktionen einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch wegen der im Zuge des Ukraine-Kriegs explodierten Preise auf eine Verdopplung. Im Bauausschuss wurde am Vormittag ein entsprechender Beschluss gefasst.

In der Sitzung des Bau- und Wohnausschusses des Bundestages teilt mein Kollege @MDiedenhofen soeben für die Fraktionen der #Ampel mit, dass wir uns auf eine Verdopplung des #Heizkostenzuschuss |es geeinigt haben. Statt 135€ nun 270€ für Singlehaushalte.

SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz begründete die Erhöhung mit der Preisentwicklung für Energie und Wärme. „Wir wissen, dass gerade einkommensschwächere Haushalte unter den steigenden Energiepreisen leiden“, sagte sie der dpa. „Doch niemand sollte in einer kalten Wohnung leben müssen, darum bringen wir den Zuschuss noch in dieser Woche auf den Weg.“ Er soll am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden.