Showdown der Landwirte Ampel gibt sich milde, Bauern erhöhen den Druck

Nach einer Woche voller Protestaktionen, blockierter Straßen und Innenstädte wollen die Landwirte an diesem Montag mit einer Großdemonstration in Berlin noch einmal kräftig für ihre Anliegen trommeln. Tausende Traktoren werden in der Hauptstadt erwartet. Auslöser der Aktionswoche waren die Einsparpläne der Bundesregierung für den Haushalt 2024. Ebenfalls an diesem Montag soll es ein Treffen der Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen mit Landwirtschaftsverbänden geben. Während im Vorfeld aus der Ampel kompromissbereite Töne zu hören waren, machte der Bauernverband weiter Druck und forderte eine komplette Rücknahme der Mehrbelastungen.