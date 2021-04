Klimaneutralität als Ziel : Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz steht

Mainz Der neue Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz steht. SPD, Grüne und FDP stellen ihre Schwerpunkte vor. In der kommenden Woche stimmen Parteitage darüber ab.

Die Ampel-Koalition strebt unter anderem Klimaneutralität bis spätestens 2040 an, will das Land zum Biotechnologiestandort Nummer eins machen und für moderne Innenstädte sorgen. Dafür sollen vier Ministerien neu zugeschnitten werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz an. Die drei Parteien hatten mehr als fünf Wochen über einen neuen Koalitionsvertrag verhandelt.