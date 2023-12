Einigung der Ampel Was bedeutet der Haushalt 2024 für die Verbraucher?

Berlin · Die Spitzen der Koalition von SPD, Grünen und FDP haben in ihren Gesprächen über den Bundeshaushalt für 2024 am Mittwoch eine Einigung erzielt. Viele Details sind jedoch noch offen. Was bereits bekannt ist.

15.12.2023 , 05:00 Uhr

Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz bei einer Sitzung des Bundestags. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Antje Höning, Birgit Marschall und Hagen Strauß

Die Ampel hat sich im Grundsatz geeinigt – doch viele Details für den Haushalt 2024 sind noch offen, die Folgen für Verbraucher und Staat noch nicht abzusehen. Was bislang feststeht: