Verkehr : Ampel-Konflikt um Autobahnbau - Umweltverbände machen Front

Die FDP will Autobahnen schneller bauen lassen. Das lehnen die Grünen ab. Foto: Marcus Brandt/dpa

Berlin Es ist ein Dauerstreit in der Koalition, für den bisher keine Lösung in Sicht ist. Sollen auch Autobahnen schneller gebaut werden? Umweltverbände geben den Grünen Argumentationshilfen.

Mitten in einem andauernden Koalitionsstreit machen Umweltverbände Front gegen den Bau von Autobahnen in Deutschland. In einem vorgelegten Papier von Greenpeace und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) heißt es, nicht nur die Nutzung von Straßen sei klimaschädlich. „Auch der Bau, Betrieb und Unterhalt der Autobahnen und Bundesstraßen trägt entscheidend zur Verschärfung der Klimakrise bei.“